Le melodie dell'Europa e dell'Asia: Anahita e Bosphorus in Blue

Anahita e Bosphorus in Blue. Un grande spettacolo che racchiude in sé melodie dall’Europa e dall’Asia. Anahita: la dea dell'acqua e della fertilità nell'antica Persia, rivive in questo quartetto che abbraccia suoni dall’Iran all’Afghanistan, dal Sud d'Italia alle coste dell’Africa, con la partecipazione del pioniere del free jazz italiano Giancarlo Schiaffini. Bosphorus in Blue, 4 straordinari musicisti che reinterpretano in chiave jazz le melodie della tradizione e della contemporaneità turche.