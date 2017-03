Per il ventunesimo anno, l'International Chamber Ensemble torna con la sua Orchestra tra i cinquecenteschi archi dello stupendo Cortile di S. Ivo alla Sapienza, nel cuore di Roma, per una nuova serie di straordinari eventi musicali. Per il programma "Le indimenticabili musiche del grande Cinema", solisti e orchestra presentano le musiche e le colone sonore da 24 film di tutti i tempi. Un concerto perfetto per tutta la famiglia! Date delle repliche: 13, 25 Luglio e 5, 8 11 Agosto ore 21,00

