Le idilliache cascate del Fiume Rio

Un borgo fiabesco, dominato da un imponente castello ed annoverato tra i più belli d’Italia, un’abbazia abbandonata di un fascino travolgente ed una valle di un verde abbacinante. Ma la magia è appena iniziata: a farci sussultare definitivamente il cuore saranno le fresche acque del fiume Rio, che formano delle idilliache cascate ed un paradisiaco laghetto, dove, per chi ne avrà voglia, sarà possibile sguazzare e gioire a più non posso.

DATI TECNICI: dislivello: +/- 300 m - difficoltà: media (E) - durata: +/- 6 h (con soste) - lunghezza: +/- 9,5 km - profilo itinerario: doppio anello.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti - Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

QUOTA INDIVIDUALE: € 15,00.

COSA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino, acqua (almeno 1,5 litri), pranzo al sacco, cappello, repellente per insetti, bastoncini telescopici (utili), telo, DPI anti-Covid-19.

PER CHI FARÀ IL BAGNO: costume, asciugamano.

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

APPUNTAMENTO: Orvinio (RI), ore 10.30. L’indirizzo esatto verrà fornito in seguito.

NOTA BENE: 1) Cani NON ammessi. 2) I posti sono limitati. 3) È richiesta la puntualità: NON si attenderanno più di 15 minuti. 4) È previsto un breve “tratto liquido”, con acqua che arriverà non oltre le ginocchia.