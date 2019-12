Le idee sono forme di vita, la mostra

Le idee sono forme di vita - 10 – 31 dicembre 2019



L’arte è una delle forme principali che contraddistinguono l’intelligenza umana. Essa accompagna la nostra esistenza ed è praticamente da sempre una necessità che arriva dal nostro mondo interiore. Cercare di capire cosa muove l’animo di un artista verso la creazione di un’opera d’arte, quasi come una specie di miracolo divino, non è semplice.

Una cosa è certa, quando un’idea inizia a farsi strada, invia segnali fisici ed emozionali riconoscibili come ispirazione. Quasi fosse una forma di vita energetica e incorporea che interagisce con chi vuole lavorare con lei. Le idee sono una forza creativa, sono qualcosa di soprannaturale, mistico, inspiegabile, surreale, divino, trascendente che dona all’uomo un’esistenza incantata, interessante e appassionata.



Artisti: Florie Adda, Janice Alamanou, Brian Avadka Colez, Izabela Bierylo, Frank Briffa, Udi Cassirer, Wendy Cohen, Benny De Grove, Cees Dert, Onno Dröge, Judy Filipich, Stephan Fischnaller, Heidi Kaas, Kinga Lapot-Dzierwa, Rosana Largo Rodríguez, Greta Lorimer, Candelaria Magliano, Yellena Mazin, Elise Mendelle, Bianca Neagu, Mehdi Oveisi, Ann Palmer, Ludwika Pilat, Sal Ponce Enrile, Irena Procházková, Daniela Rapisarda, Anna Reber, Joakim Sederholm, Merja Simberg, Christine Stettner, Taka & Megu, Petra Tiemann, HowardArthur Tweedie, Astrid Ufkes, Vanessa Elaine, Stéphane Vereecken, Diana Wahlborg, Anna Weichert, Mike Yang, Xingzi



A cura di Cristina Madini



