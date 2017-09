Le Fontane più belle di Roma

Dalla zampillante Fontana del Tritone alla maestosa Fontana dei Quattro Fiumi, passando per la più famosa fontana del mondo, la Fontana di Trevi, percorrete vie e piazze lungo il percorso dell’acqua. Una passeggiata imperdibile per gli innamorati di Roma, per scoprire storia aneddoti ed artisti legati ai giochi d’acqua che rendono ancor più magica la nostra meravigliosa città.

Relatrice: Isabella Leone



Appuntamento a Piazza Barberini, davanti alla Fontana del Tritone.

Adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita: OFFERTA LIBERA.



