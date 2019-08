Le eroine del melodramma: concerto lirico a Santa Marinella

Sabato 17 agosto nuovo imperdibile appuntamento con la grande Musica a Santa Marinella. Torneranno gli apprezzatissimi solisti dell'Associazione Culturale "l Melodramma", diretti dal M° Roberto Magri. Il basso Mario Pochini, il baritono Dionigi Renda, i tenori Mauro Balsamo e Giuseppe Frignani, il mezzosoprano Marcella Foranna ed i soprani Patrizia Antuofermo, Erika Bottaro, Maria Rosaria Grablovitz e Patrizia Roberti, interpreteranno immortali arie d'opera di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e Donizetti, (per citare solo gli autori più celebri), e notissime canzoni napoletane, da "Tu ca nun chiagne" a "La vucchella". Suggestivo il filo conduttore che unirà tra loro tutti i brani: "Le eroine del melodramma".

Il concerto avrà luogo nella Sala-Teatro della Parrocchia di San Giuseppe, in via della Libertà 17, con inizio alle ore 21,00. Il biglietto di ingresso avrà un costo di € 10,00. Una volta di più la Parrocchia di San Giuseppe primeggia nel Lazio per la quantità e qualità degli eventi culturali che offre alla cittadinanza e ai tanti turisti ospiti di Santa Marinella. E' disponibile il programma completo del Concerto, come pure la lista degli altri appuntamenti musicali, sul sito http://www.stjosephslittlechoir.it .

