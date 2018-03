L'8 marzo presso la Casa della Partecipazione -Maccarese (Fiumicino) alle ore 17,30, un omaggio alle donne con l'iniziativa "Le donne nell'arte". Una rassegna che prevede proiezioni, anteprime, cortometraggi, trailer, doc, anticipazioni, videoclip, libri, sociale, sport, dibattiti, alla presenza di registe, attrici, produttrici, sceneggiatrici, scrittrici, giornaliste. Maestranze del panorama artistico e soprattutto donne che si sono distinte per le loro capacità

LE DONNE NELL’ ARTE”

8 MARZO 2018 ore 17:15

“Casa della PARTECIPAZIONE” - Via del Buttero

Maccarese (Fiumicino) ingresso libero



Omaggio alle donne che lavorano nel campo artistico e non solo, con proiezioni, anteprime, trailer, cortometraggi, spot, videoclip, presentazioni di libri e dibattito. Grande attenzione anche per il sociale.



“Le donne nell’arte” è un’iniziativa promossa dal Comune di Fiumicino in collaborazione con l’associazione culturale Romarteventi.



PROGRAMMA:



- SOCIALE – presentazione e proiezione di cortometraggi contro la violenza sulle donne



• “METAMORFOSI” cortometraggio che affronta il tema del femminicidio. Scritto e diretto da Gilles Rocca, con Miriam Galanti, Gilles Rocca, Manuel Ferrarini. Con la presenza della protagonista MIRIAM GALANTI

• “CRISTALLO” diretto da MANUELA TEMPESTA, prodotto da Mediterranea Productions, promosso da Equilibra. Racconta la storia di due donne: Elena (interpretata da Daphne Scoccia) e Sofia (interpretata da Giglia Marra), vittime di violenza, la cui sofferenza si incrocia una notte in ospedale. Presenti la regista ed il cast

• “MADAME” regia di SUSY LAUDE prodotto da Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni con Marina Rocca, Dino Abbrescia Giorgia Sinicorni e Stella Egitto. Racconta la sofferenza di una donna che vorrebbe realizzarsi nel lavoro, ma la società non glielo permette. Presenti la regista, il cast e la produzione.



- LIBRI - presentazione libri con la presenza delle autrici



• “E volo da te” di MARIA CORRAO vincitore nel 2017 di uno dei prestigiosi premi della X edizione del concorso internazionale “Premio Alberoandronico”, Il romanzo mette in evidenza le esperienze di vita e osservazione di quanto accade quotidianamente nel mondo femminile con particolare attenzione al fenomeno dei social media.

• “Manolo Bolognini, la mia vita nel cinema” di CARLOTTA BOLOGNINI. L’autrice racconta ricordi visti da dietro le quinte, avendo l’autrice vissuto sempre sul set, di cui ha raccolto tantissimi episodi ed autrice anche del docu-film “Figli del set”



- CINEMA e MUSICA: incontri ed anticipazioni alla presenza delle autrici e artiste



• Spot “How Can we help you “, regia di ANNAMARIA LIGUORI prodotto da Rotary International: tratta di un tema delicato come le malattie rare. Lo spot ha ricevuto una menzione al Festival “Uno sguardo raro” per la direzione artistica di CLAUDIA CRISAFIO e SERENA BARTEZZATI. Presenti la regista e la direzione artistica del Festival.

• Anteprima Videoclip “Sconnessi” di CAROLINA REY, regia di Roberto Capucci, tratto dal film SCONNESSI di Christian Marazziti. Presente CAROLINA REY.



- DIBATTITO: incontro sul tema “Le donne nell’arte, nel sociale, nello sport, nel lavoro… ieri… oggi… domani” con la partecipazione delle maestranze del panorama artistico, cinematografico e di stampa, registe, scrittrici, sceneggiatrici, giornaliste, produttrici e distributrici, sportive etc. Modera l’assessore alla cultura ARCANGELA GALLUZZO insieme a FRANCESCA PIGGIANELLI, presidente dell’Associazione culturale Romarteventi.



