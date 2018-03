Le Donne di Roma - Speciale Festa della Donna

In occasione della Festa della Donna: passeggiata pre-serale e cena al ristorante. Un percorso storico, mirato a delineare la figura della donna nelle varie epoche dall’antichità ad oggi.

Un viaggio ideale nei secoli, narrando la vita di tante donne e la lunga strada dell’emancipazione femminile nella città eterna. Un racconto di quelle figure femminili che questa città l’hanno subita o vissuta, romane per nascita o adozione, donne che hanno superato la violenza attraverso i secoli e hanno lottato contro i soprusi e la violenza maschile. Una passeggiata preserale che si concluderà con un’allegra cena in una pizzeria al Pantheon per ricordare la volontà delle donne di emanciparsi e resistere alla violenza, argomento attualissimo oggi, un’epoca flagellata dal femminicidio. Di strada ne abbiamo fatta, ma è lunga ancora quella da percorrere.



Menù Pizza: bruschette, fritti misti, pizza e bevanda a scelta



Relatrici: Isabella e Anna Maria



Appuntamento a Largo Argentina, teatro alle ore 18:30

Adatta agli amici a 4 zampe!

Passeggiata + Cena: € 25,00 a persona



Prenotazione obbligatoria. Le adesioni vanno date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Se non verrà raggiunto il numero minimo di 5 iscritti entro le ore 12.00, la visita verrà annullata e gli iscritti riceveranno comunicazione via mail o sms.



Gli eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2018 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni in possesso di un codice fiscale italiano.



Si rammenta ai Soci di portare sempre la tessera associativa dell’anno in corso. Nel caso in cui sia stata smarrita vi invitiamo a comunicarcelo durante la prenotazione al fine di fornirvi un duplicato.



