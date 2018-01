Le Dominae del Parco

Passeggiata dal Sepolcro di Priscilla sull'Appia al Cenotafio di Annia Regilla in Caffarella, alla scoperta di storie appassionanti di donne dell'antichità, tra amore coniugale e violenza di genere.



Costo: La visita è gratuita con Carta Amici del Parco.

Acquisto Carta amici del Parco €5,00

Durata: 2 ore.

Appuntamento: ore 11.00 Centro Servizi via Appia Antica, 58/60.



Info: 06 5135316 puntoappia@parcoappiaantica.it



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto di ingresso previa comunicazione della variazione del nominativo all'indirizzo mail: infopointappia@gmail.com