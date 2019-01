LE DISSOLUTE ASSOLTE

12 GENNAIO 2019

PARIOLI THEATRE CLUB

Via G. Borsi, 20 - ROMA



con: Alessia Fabiani, Lucia Rossi, Valentina Ghetti, Nela Lucic, Priscilla Micol Marino, Glenda Canino, Giada Colafrancesco, Raffaella Paleari, Martina Palmitesta e Marco Giustini.



ideato, scritto, diretto Luca Gaeta

costumi e scene Laura Di Marco







Dopo lo strepitoso “SOLD OUT” ottenuto, nel mese di Novembre, nella prima data di Roma nella nuova versione, torna in città la compagnia di donne più folli della capitale con lo spettacolo "Le Dissolute Assolte" per una serata evento al PARIOLI THEATRE CLUB, che per l’occasione si trasformerà in un gioioso luogo di festa. Le porte si apriranno dalle 20:30.





NOTE



Luca Gaeta mette in scena la figura del Don Giovanni dal punto di vista femminile dando voce alle sue conquiste. All'interno del teatro è uno spettacolo itinerante, unico nel panorama della città, un mix di leggerezza e forma teatrale, ben strutturato, pieno di festosa sensualità e poesia.

Il pubblico infatti si muoverà con occhio curioso dentro una sorta di “Tunnel of Love”, all'interno del quale vede delle donne e ascolta le loro storie.



Tutto questo per farvi entrare nella testa del Don Giovanni che storicamente si muove, viaggia, cerca le sue belle in tutta Europa. Così lo spettatore marcia, cammina, si avventura dentro questo luogo-non-luogo per scoprire e avvicinarsi a queste donne; un metafisico convento di amletica memoria in grado di portare la dinamica del gioco sessuale al centro del progetto, dove far vedere carne, bocche, deliri, perdizione, dissolutezza e infine paradisiaca assoluzione.



La definizione di questo spazio nasce ancora una volta partendo dalla storia del Don Giovanni, ed in particolare dalla scena finale in cui egli sprofonda tra i bagliori dell’inferno. Qui le anime delle donne del Don Giovanni si fanno avanti mentre lo spiritello di Leporello, come un Caronte dalla bocca dell’inferno, fa attraversare i vivi in questo regno delle ombre tra sensuali corpi nudi, diabolici suoni di violino, fumi di candele e alcool dove per uscire si deve bere e cantare fino a notte fonda.











