Le Cucine del Frascati - I Venerdì del Frascati a partire dal 31 marzo e fino a venerdì 12 maggio 2017 Le iniziative per i 50 anni dalla vendemmia del riconoscimento della Doc Frascati stanno dando un nuovo impulso alla presenza di questo storico vino sul mercato Italiano e gettando le basi per un rilancio su quello internazionale. Nell'ambito delle varie iniziative promosse dal Consorzio di Tutela, molte guardano al consolidamento del legame con l'originale, e invidiata nel mondo, gastronomia dei Castelli Romani e al suo collegamento con quella di Roma. Fanno parte di queste iniziative, e della programmazione triennale di comunicazione messa a punto dai soci del Consorzio di Tutela, una serie di appuntamenti che consentano lo sviluppo di una più forte sinergia tra il vino Frascati e i protagonisti della ristorazione di qualità del territorio frascatano, che ha portato alla realizzazione del progetto "Le Cucine del Frascati": si comincia con la pianificazione di 7 serate enogastronomiche per presentare i vini delle denominazioni Frascati Doc, Frascati Superiore Docg e Cannellino di Frascati Docg, accanto a menu dedicati ai piatti tipici di ciascuno chef. I ristoratori, consapevoli del loro ruolo primario di comunicatori diretti, sapranno proporre in modo professionale la storia e le tipologie del vino, i loro abbinamenti a tavola, la loro descrizione a cura di un sommelier professionale messo a disposizione dal Consorzio. 31 marzo 2017, primo appuntamento in contemporanea nei 6 ristoranti di Frascati aderenti all'iniziativa: Cacciani, Là cucina con vista, Belvedere dal 1933, Zarazà, Il Tettuccio, La Vecchia Frasca, in una serata nella quale i produttori di vino del Consorzio presenteranno in anteprima i vini di Frascati della vendemmia del cinquantenario, la 2016, nelle diverse tipologie; i ristoratori proporranno un menu che sappia dare plusvalore al vino del loro territorio, spesso vino anche della loro mensa quotidiana. Si proseguirà, dopo la prima serata svolta in contemporanea, con altri sei "Venerdì del Frascati" ciascuno in un singolo ristorante come da calendario qui indicato. 7 aprile 2017 - Ristorante Cacciani Via Armando Diaz 13, Frascati RM tel. 06 942 0378 14 aprile 2017 - Ristorante Là cucina con vista Via Tuscolana 20, Frascati RM tel. 06 941 6773 21 aprile 2017 - Ristorante Belvedere dal 1933 Via Regina Margherita 29, Frascati RM tel. 06 941 9004 28 aprile 2017 - Ristorante Zarazà Via Regina Margherita 45, Frascati RM tel. 06 942 2053 5 maggio 2017 - Ristorante Il Tettuccio Via Gioberti 27, Frascati RM tel. 06 8366 1797 12 maggio 2017 - Ristorante La Vecchia Frasca Via G. Buttarelli 12, Frascati RM tel. 06 9401 7045 Per prenotare telefonare al ristorante prescelto.