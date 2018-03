Le crime de Monsieur Lange - Versione restaurata

Proiezione del film di Jean renoir "Le crime de Monsieur Lange" in verisone restaurata con l'Introduzione di Serge Toubiana - presidente d'Unifrance (Organizzazione addetto alla promozione del cinema francese nel mondo) e Gian Luca Farinelli - direttore della Cineteca di Bologna.



LE CRIME DE MONSIEUR LANGE (1936)

Il film sarà proiettato in versione originale e sottotitolato in italiano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Durata: 1h24

Sceneggiato da: Jacques Prévert, Jean Renoir

Diretto da: Jean Renoir

Sinossi: Amédée Lange è ricercato dalla polizia. Fuggendo in compagnia di Valentino e trovando rifugio in un piccolo albergo, viene smascherato dai clienti. Valentine decide di raccontare loro tutta la storia e lasciar loro guidicare il crimine di Mr. Lange. Tutto iniziò quando Mr. Batala, il capo del signor Lange, decise di appropriarsi delle opere scritte da lui, prima di fuggire e fingere di essere morto ...