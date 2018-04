Le compositrici. Musiche di ieri e oggi al Teatro Palladium

La storia delle musiciste è l’indicatore di un’identità sociale cancellata dalla storiografia affermatasi nell’Europa dell’800. Fin dal paleolitico si trovano raffigurazioni di donne che suonano uno strumento: nel Libro dell’Esodo Miryam celebra la traversata del Mar Rosso accompagnandosi con un tamburello, nella Grecia antica Cassia compone musiche liturgiche divenute ufficiali nelle celebrazioni…

L’analisi dei percorsi biografici rileva dunque come le donne siano state attive e protagoniste nelle arti, presenti nelle recensioni, autorevoli e stimate, attente testimoni della società a loro contemporanea. Sul finire della tradizione gregoriana Ildegarda di Bingen compone espressamente musiche originali per voci femminili, nel ‘600 Francesca Caccini crea una delle prime forme di Dramma in Musica e centinaia di altre compositrici in diverse parti del mondo si affermano e divulgano le proprie musiche.

A queste e altre compositrici, alla loro condizione sociale, ai contesti di appartenenza e alle loro musiche sono dedicate due giornate che l’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, organizzerà per approfondire gli studi e la conoscenza di un retaggio culturale che arriva proprio ai nostri giorni.

La Giornata di studio, ideata dalla prof.ssa Milena Gammaitoni - in collaborazione con il Prof. Luca Aversano (DAMS Roma Tre), Orietta Caianiello (docente conservatorio di Bari), il Prof. Raffaele Pozzi (Roma Tre), il Prof. Gilberto Scaramuzzo (Roma Tre) e Barbara De Angelis (Roma Tre) – avrà luogo martedì 24 aprile, a partire dalle ore 10, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Si tratta di un incontro divulgativo, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre, pensato in primis per gli studenti e mirato a far riscoprire le opere delle compositrici, che solo negli ultimi 30 anni sono state rivalutate.

Non mancheranno inoltre interventi trasversali al tema della composizione, incursioni in altri territori musicali, sguardi sulla contemporaneità, frutto della collaborazione tra i docenti e studenti del DAMS, del DSF dell’Università di Roma Tre, Fondazione Teatro Palladium, dei Conservatori di Bari, Santa Cecilia di Roma, L’Aquila, Perugia. La Giornata di studio ospiterà anche la preziosa presenza e testimonianza della compositrice contemporanea Teresa Procaccini e sarà anche l’occasione per presentare l’apertura di una collana editoriale dedicata alle musiciste presso la Società Editrice di Musicologia SEdM: “Voci di Musiciste” a cura di Bianca Maria Antolini, Luca Aversano, Milena Gammaitoni, Orietta Caianiello, Angela Annese.

Lo stesso giorno l’Associazione Toponomastica femminile allestirà una mostra fotografica e documentaria dedicata alle compositrici di diversi paesi del mondo (autrici dei pannelli esposti: Milena Gammaitoni, Orietta Caianiello, Angela Annese, Francesca Pellegrini, Mauro Zennaro, Luigi D’Elia, Katiuscia Carnà, Edmondo Grassi, Arianna Marziali)

Giovedì 26 aprile alle ore 20,30 sarà invece il Teatro Palladium ad ospitare un concerto dedicato alle compositrici, con l’esecuzione del gruppo di musica da camera composto da Filippo Fattorini al violino, Andrea Fossà al violoncello ed Orietta Caianiello al pianoforte. Il repertorio prescelto comprende opere di Sylvia E. Hazlerig, Pauline Viardot, Cécile Chaminade, Nadia e Lili Boulanger ed Elfrida Andrée.

Martedì 24 aprile 2018 - Ore 10/19

LE VOCI DELLE MUSICISTE. STORIA E STORIE

Giornata di studio

PROGRAMMA

Saluti ore 10.00

Lucia Chiappetta Cajola, Prorettrice Vicaria Università Roma Tre

Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre

Luca Aversano, Coordinatore Corsi di Studio DAMS, Università Roma Tre

Barbara Belotti, Associazione Toponomastica femminile

Francesco Antonelli, Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Studi di Genere

Introduce

Milena Gammaitoni, Università Roma Tre

La testimonianza della compositrice Teresa Procaccini

introdotta da Paola Ciarlantini, Conservatorio A. Casella, l’Aquila

Ore 11.30

Presiede Bianca Maria Antolini, Conservatorio F. Morlacchi, Perugia

Liliosa Azara, Università Roma Tre

I gender studies al cospetto delle artiste escluse e dimenticate dalla storia

Maria Cristina Locori, Archivista

Da compositrice a professionista della musica: un percorso ad ostacoli

Antonietta Cerocchi, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma

L’opera per pianoforte di Julie Baroni Cavalcabo

Ore 12.30

Presiede Anna Lisa Tota, Università Roma Tre

Orietta Caianiello, Conservatorio N. Piccinni, Bari

progetto “L’ombra illuminata. Donne nella musica”, Musica per resistere. Alma Rosé e l’ultima orchestra

Angela Annese, Conservatorio N. Piccinni, Bari

progetto “L’ombra illuminata. Donne nella musica”, Musica per resistere. Dignità della bellezza sotto le bombe: Myra, Imogen e le altre

Angelina Zhivova, Università degli Studi di Udine

Sofia Gubajdulina e il suo percorso controcorrente nell’URSS

Ore 15.00 Aula Magna

Presiede Raffaele Pozzi, Università Roma Tre

Paola Ciarlantini, Conservatorio A. Casella, l’Aquila

La compositrice Elvira De Gresti, 'dilettante' di genio nei salotti asburgici

con intervento musicale di Angela Annese

Carla Conti, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma

Quatre Instants di Kaija Saariaho. La voce femminile come paradigma dell'universo musicale

Linda Maria Bongiovanni, Centro Notabene, Roma

Essere musicista e musicoterapeuta: il viaggio della mia vita

Ore 16.00

Mimesis e musica: una proposta di ascolto dinamico attraverso il movimento corporeo. Un intervento danzato.

A cura di Gilberto Scaramuzzo e delle studentesse del Master “Pedagogia dell’Espressione.

Teatro, danza, musica, arte, sport: educazione” Università Roma Tre

Ore 16.30

Reading Musicale

Mon amour et aussi l’amour de la musique

in tre quadri di Valeria Palumbo

Voci recitanti: Valeria Palumbo e Paola Salvi

Al pianoforte: Emanuele Frenzilli

George Sand e Fryderyk Chopin; Clara Wieck e Robert Schumann; Fanny e Felix Mendelssohn: tre storie, tre coppie, tre donne, tre destini.

Dalle lettere, dai diari, dalle cronache, la ricostruzione di tre vicende legate profondamente alla musica che esprimono la lotta delle donne per sottrarsi al destino loro imposto nell'Ottocento.

Ore 17.30

Trio Musikanten

Introduce Luca Aversano

Clara Wieck Schumann, Trio Op.17 in sol minore

Raffaello Galibardi, violino

Roberto Vecchio, violoncello

Guido Carpentiere, pianoforte

Giovedì 26 aprile 2018 – Ore 20,30

MUSICHE DI COMPOSITRICI. IERI E OGGI

Concerto

Filippo Fattorini, violino

Andrea Fossà, violoncello

Orietta Caianiello, pianoforte

PROGRAMMA

Sylvia E. Hazlerig (1934)

Trio (2012)

Introduzione e Allegro

Barcarolle

Giocoso

Pauline Viardot (1821-1910)

Romance da 6 Morceaux (1867)

Cécile Chaminade (1857-1944)

Andantino op. 31 n. 1 (1887)

Sérénade espagnole op. 150 rev. Kreisler (1895) per violino e pianoforte

Nadia Boulanger (1887-1979)

3 morceaux (1914) per violoncello e pianoforte

Lili Boulanger (1893-1918)

D’un matin de printemps (1918) per violino, violoncello e pianoforte

Elfrida Andrée (1841-1929)

Trio n. 2 in sol min (1887)

Allegro agitato

Andante con espressione

Finale, Rondo