Le Compositrici 2020, rassegna musicale al femminile

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 ore 18:00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Le Compositrici 2020



La rassegna, giunta alla settima edizione, offre uno sguardo sulla composizione femminile tra differenti stili di scrittura e pratica musicale mostrando, come nelle passate edizioni, la curiosità di scoprire cosa accade quando a comporre musica è una donna…



Il primo concerto è dedicato ad Amanda Maier e Rebecca Clarke.

Amanda Maier, musicista attiva nella seconda metà dell’Ottocento, è stata violinista e prima laureata in direzione musicale al Royal College of Music di Stoccolma.

Rebecca Clarke, violista, è stata tra le principali rappresentanti della composizione musicale in Gran Bretagna, nella prima metà del Novecento.



Il secondo concerto è con le musiche di Eleonora Graziosi, clarinettista romana, i cui brani sono ispirati ai suoni e ai movimenti della natura in opposizione alla disperazione urbana.



Programma:



-sabato 25 gennaio 2020 ore 18,00



Duo violino/viola e pianoforte

Sabina Moretti, violino e viola

Eugenia Tamburri, pianoforte



Musiche di Rebecca Clarke (Sonata per viola Passacaglia “on an old English Tune”)

Amanda Maier (Sonata per violino).



- domenica 26 gennaio 2020 ore 18,00



Cardamos Trio

Francesca Grosso, flauto traverso

Eleonora Graziosi, clarinetto

Chiara Palumbo, pianoforte



Musiche di Eleonora Graziosi.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della , under 26, over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it