Le Compositrici 2017 al Teatro Palladium

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTACCIO 6 aprile 2016 ore 9,30-14,30 Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi Roma Tre Via Principe Amedeo, 182 8 e 9 aprile ore 18,00 Teatro Palladium, Piazza Bartolomeo Romano, 8 Roma Le Compositrici 2017 Il festival Le Compositrici, giunto alla sua quarta edizione, nasce dal desiderio di condividere e diffondere opere scritte da musiciste. La ricerca di materiali, l'impegno, la passione, rappresentano il contributo che le musiciste ed i musicisti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, assieme al DAMS dell'Università di Roma Tre, vogliono dare in prima persona. La collaborazione con l'Ateneo si arricchisce anche quest'anno del prezioso intervento del Dipartimento di Scienze della Formazione, che organizza nelle proprie sedi una Giornata di studio dedicata al tema delle Compositrici, esaminandone aspetti storici e sociologici e cura l'allestimento della mostra "Le Compositrici" dell'Associazione Toponomastica Femminile. La rassegna concertistica si tiene al Teatro Palladium e si articola in due giornate con brani contemporanei interpretati dal Duo Ecoensemble, incursioni in altri territori culturali attraverso il raffinato contributo dell'Ajugada Quartet e termina con un dovuto omaggio alla grande compositrice americana Amy Beach, di cui ricorre il centocinquantenario dalla nascita. Un'iniziativa di grande rilievo è data dalla partecipazione del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, che presenta in forma di concerto alcune arie dall'opera di Francesca Caccini "La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina" Il programma: *Giovedì 6 aprile Giornata di studio - ore 9,30/14.30 Allestimento della mostra "Le Compositrici" a cura dell'Associazione Toponomastica Femminile Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma Tre via Principe Amedeo, 182/b *Sabato 8 aprile ore 18,00 Duo Ecoensemble Morena Mestieri - flauto Anna Bellagamba - pianoforte Musiche di: Procaccini, Gentile, Landuzzi, Livorsi, Dring breve intervallo Ajugada Quartet "Il giro del mondo in 10 canzoni" Antonella Vitale - voce Danielle Di Majo - sassofono Giulia Salsone - chitarra Gaia Possenti - pianoforte Musiche originali, canzoni popolari e brani di autrici varie *Domenica 9 aprile ore 18,00 La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina Arie scelte dall'opera di Francesca Caccini (1574 - 1640) Ensemble vocale e strumentale di allievi del Conservatorio "N. Piccinni" di Bari Maestro concertatore: Elena Sartori breve intervallo Omaggio a Amy Beach (1867-1944) Nel 150° anniversario della nascita Maria Chiara Pavone - soprano Giuseppe Pelura - flauto Caterina Bono - violino Andrea Fossà - violoncello Orietta Caianiello - pianoforte Musiche da camera e Art Songs Info: tel. 06.5750376 Prenotazioni: 360.1025779 (solo sms o WhatsApp) Ingresso: intero € 10,00, ridotto € 5,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre)