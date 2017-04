La mostra "Le citta invisibili" di Eran Wolf - Dal 22al 30.4.2017 E' una nuova esposizione di collage con materiali di riciclo. Inizierà il prossimo Sabato 22.4.2017, con l'inaugurazione al Villino Corsini*, prevista dalle 14.00 alle 17.00. Vi aspetto numerosi ! *(ex Casa dei Teatri) in Villa Pamphilj, Roma. Ingresso da Porta S.Pancrazio. "Invisible Cities" It's a new exhibition, of Eran Wolf :collage made with recycled materials. It will start next Saturday, 22/04/2017, with the inauguration in Villino Corsini * Scheduled from 14.00 to 17.00. * (Formerly House of Theaters) in Villa Pamphili,Rome. Entrance by the Porta San Pancrazio