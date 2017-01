Da questa settimana riprende, dopo le edizioni straordinarie delle festività, il consueto calendario dei mercati contadini dal martedì alla domenica in tanti comuni dei castelli romani e a Roma (Ippodromo Capannelle e Parchi della Colombo) e ti invitiamo a visitare il nostro sito www.mercatocontadino.org

E poi una piccola sorpresa per il giorno della Befana, venerdì 6 gennaio 2017: il Mercato Contadino Castelli Romani aprirà - come ogni venerdì e martedì a Frascati (via Grotte Portella, 12 area Tor Vergata nel piazzale del bar Dolce Amaro) - anche in questa giornata speciale in cui i mastri panificatori del Forno Franco Sanità di Veroli e del forno le Bontà Artenesi Petriglia di Artena offriranno in degustazione gratuita 'le ciambelle della befana' in segno di buon augurio per il nuovo anno appena iniziato! 'Non tutte le ciambelle riescono col buco' ma quelle realizzate con passione appositamente per i clienti del mercato contadino, sicuramente sì; clienti speciali, non semplici consumatori ma, come qualcuno ha detto, "consuma-attori" che ogni settimana scelgono personalmente il cibo da mangiare direttamente dai piccoli produttori, per non permettere che le multinazionali del cibo mangino i loro diritti.

La storia siamo noi, anche con le ciambelle della Befana! Venerdì 6 gennaio il mercato di Frascati rimarrà aperto dalle 8.30 alle 13.30. Prossimi eventi imperdibili: a grande richiesta, dopo il successo a Roma Capannelle ritorna a breve il TOUR della POLENTA, che si svolgerà ad Ariccia, Albano Laziale, Grottaferrata, Frascati e Roma Parchi della Colombo. Info: 389 8830642 info@mercatocontadino.org www.mercatocontadino.org