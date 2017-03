Le chiese di Campo de' Fiori

Ci incontreremo in piazza Sant'Andrea della Valle, davanti la chiesa di Sant'Andrea della Valle, chiesa in onore di Sant'Andrea Apostolo, costruita grazie agli interventi di grandi architetti e artisti. campo de fioriNascondendoci dalla più commerciale, anche se sempre affascinante, via dei Giubbonari, dopo una piccola pausa presso la pasticceria I Dolci di Nonna Vincenza, scopriremo San Salvatore in Onda, piccola e poco conosciuta chiesa, custode di segreti incredibili. Riprenderemo il nostro cammino alla volta di Piazza Farnese, per poi proseguire per i vicoli alle spalle di Campo de' Fiori fino a Piazza della Cancelleria, dove troveremo San Lorenzo in Damaso, la nostra ultima chiesa. Incorporata nel bellissimo Palazzo della Cancelleria, sede del Tribunale della Sacra Rota Romana, ha origini molto antiche e ha visto gli interventi di restauro ad opera di Donato Bramante, nel XV secolo, e Giuseppe Valadier, nel XIX. Chiuderemo la nostra passeggiata accanto alla presenza incontrastata di Giordano Bruno, nel cuore di Campo de' fiori.