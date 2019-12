Le chiese dell'Esquilino: Santa Maria Maggiore, Santa Prassede e Santa Pudenziana

Una visita alla scoperta di tre antichissime chiese costruite sulla sommità di uno dei sette colli. Al loro interno si conservano pregevoli mosaici che restano tra le testimonianze più celebri e preziose di questa tecnica antica e tanto diffusa nell’ambiente romano.

La leggenda della neve, che ancora si celebra, legata alla sua costruzione, l’icona della Salus populi romani conservata al suo interno, rendono Santa Maria Maggiore una delle chiese da sempre più amate e venerate dai romani. Forse non tutti sanno però che a pochi passi da questa altri due gioielli risalenti allo stesso periodo completano la storia di questo luogo le due basiliche di Santa Prassede e Santa Pudenziana, due giovani sorelle romane, figlie del senatore Pudente, discepolo di S.Paolo.

La loro leggenda narra che Prassede e Pudenziana sarebbero state martirizzate per aver dato sepoltura ai cristiani perseguitati di Antonino Pio nei pozzi situati nel vasto terreno di proprietà del padre.



