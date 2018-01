Le Cabaret de l'Enfer presenta “Ade” al Salone Margherita

Il 23 e 30 gennaio, Le Cabaret de l’Enfer porterà in scena il suo spettacolo più longevo, “Ade”, presso il Salone Margherita di Roma.

Prodotto da La Bottega degli Artisti e Micca Club, è un viaggio nell'aldilà scritto e diretto dal

regista cinematografico Francesco Felli.

Lo spettacolo mischia tinte macabre con contaminazioni dal Grand Guignol, dal Freakshow e dal musical,

ma, al tempo stesso, emoziona nell'intima riflessione sul sapore più profondo dell'esistenza umana.

Per la straordinaria occasione è stato ampliato con nuovi inserti, dalle scenografie ai

costumi, fino all'accompagnamento musicale, che sarà eseguito dal Quartetto Sharareh e dal M° Davide Annecchiarico (autore anche degli arrangiamenti)

Sul palco, oltre al bizzarro cast di attori, cantanti, ballerini, nani e saltimbanco, già protagonisti nelle altre puntate de Le Cabaret de l'Enfer (Alessia Torroni, Eleonora Notaro, Jordi Montenegro, Lodovico Zago, Lulu Rimmel, Michele Nardi e Sara Santelli), ci saranno anche e i Karma B, storico duo di drag queen che ha ottenuto in queste settimane un grande successo di pubblico con DiveDivine Folies, proprio al Salone Margherita.

I biglietti sono disponibili su Ticket One.