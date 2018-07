Le sorprese non vanno in vacanza a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio. Il mese di agosto, infatti, porterà un’ondata di anteprime, con la programmazione in arena di alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica.

Mercoledì 22 agosto a Piazza Vittorio arriva Quasi nemici – L’importante è avere ragione (Le brio), commedia francese diretta da Yvan Attal con Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Toccando temi attuali quali la multiculturalità, integrazione e lotta al pregiudizio, il film racconta la storia di Neïla Salah è cresciuta a Créteil e sogna di diventare un avvocato. Iscritta presso la grande università parigina di Assas, si trova ad aver a che fare con Pierre Mazard, professore noto per il suo particolare modo di provocare.

Quest'ultimo, dopo uno scontro verbale con la ragazza, accetta, per fare ammenda, di prepararla per una prestigiosa gara di eloquenza. Al tempo stesso cinico e determinato, Pierre potrebbe diventare la guida di cui ha bisogno. Riusciranno a superare i pregiudizi che hanno nei confronti l’uno dell'altra?

Quasi nemici – L’importante è avere ragione (Le brio)

Prezzo unico 7€

Per la programmazione del cinema a Piazza Vittorio formula fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio

Attraverso questo link è possibile acquistare i biglietti anche dal web e consultare tutti i film in programma fino al 2 settembre.