Le brigantesse al Teatro Tor Bella Monaca

AL TEATRO TOR BELLA MONACA DAL 17 AL 19 GENNAIO

“LE BRIGANTESSE” DI EDUARDO RICCIARDELLI



Sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca dal 17 al 19 gennaio approda lo spettacolo LE BRIGANTESSE, di Eduardo Ricciardelli, con Susy Pariante, Clara Morlino, Alessandra Masi, Apollonia Bellino, aiuto regia Raffaella Cosmo, foto Elisa Salvatori, Camilla Marinelli, Matteo Magnani, costumi Domizia Romano. Associazione Teatraltro.

Uno spettacolo grottesco che ripercorre il sud e la storia dei canti popolari dell’area vesuviana. Quattro donne e un uomo si trovano in una casa, nei pressi di Roscigno Vecchia paese del Cilento. La loro vita procede tra canti, liti e organizzazione di atti di guerriglia. Ci troviamo nell’Italia appena unificata e nel deserto lasciato dallo strapotere piemontese, che ha senza scrupoli saccheggiato le casse dell’oro del regno di Napoli, rubati tutti i macchinari e le ricchezze possedute dal Regno delle due Sicilie. L’effetto dell’unificazione ha giocato sulle vite dei cittadini un brutto scherzo, la fame la povertà e le continue umiliazioni subite dall’esercito sabaudo costringono alcuni gruppi armati per la difesa del territorio e questi stessi vengono definiti in modo improprio Briganti.



Giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio ore 21

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro



Teatro Tor Bella Monaca

Prenotazioni: tel 06 2010579

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it

Ufficio stampa

Brizzi comunicazione

m.brizzi@brizzicomunicazione.it. 3345210057