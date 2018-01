Le avventure di Pinocchio

La celebre fiaba di Carlo Lorenzini, da tutti conosciuto come Collodi, dal suo paese di nascita, è stata adattata per il teatro da Roberto Bencivenga.

Accanto al più famoso e bugiardo burattino della letteratura, ritroveremo tutti quei personaggi che hanno animato i nostri sogni di bambini: dal tenero Geppetto, ai due scaltri vagabondi Volpe e Gatto, allo spaventoso Mangiafoco, alla leggiadra Fatina dai Capelli Turchini, fino al saccente ma simpatico Grillo Parlante.

Il tutto in un’atmosfera fiabesca e divertente che ci farà sognare e ci riporterà, almeno per un po’, in un mondo dove le parole sincerità, onestà e bontà hanno ancora il loro significato.