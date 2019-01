Le avventure di Gianburrasca al Teatro Trastevere

LE AVVENTURE DI GIANBURRASCA



Gianburrasca è l’amico che tutti i bambini vorrebbero avere, allegro, divertente, simpatico e sempre in vena di fare scherzi…ed il bambino che tutte le mamme non vorrebbero mai! Disobbediente, dispettoso e pasticcione con un fiuto perfetto nel cacciarsi nei guai! Ma sono i grandi che non capiscono i piccoli o i piccoli che non capiscono i grandi! Scherzi, gag, lazzi, giochi e canzoni per uno scanzonato spettacolo al sapor di Pappa al Pomodoro! Ma attenti agli SCHERZI!!!!!

Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli

TRASTEVEROPOLY

SABATO ORE 16:30

COSTO DEL BIGLIETTO: 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



26 Gennaio e 2 Febbraio ore 16:30



Compagnia Teatro Trastevere



Dai 3 ai 10 anni

info e prenotazioni:

3283546847

065814004