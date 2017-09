Le Avventure di Don Chisciotte al Giardino degli Aranci

Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell’arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita.

Passeggiata fiabesca per bambini

Don Chisciotte de la Mancia, il Cavaliere errante senza macchia e senza paura, è sperduto nella Roma del 2016. Chi lo riporterà a casa?

Si batte contro i Giganti, salva dame in difficoltà, è alla ricerca di un castello e di tante avventure! L’Aventino, colle ricco di misteri, sede del priorato dei Cavalieri di Malta, sarà il palcoscenico per uno dei personaggi più divertenti della storia della letteratura!

Come si svolge la passeggiata teatralizzata?

La visita partirà dall’entrata del Giardino degli Aranci. I bambini, in compagnia della relatrice, incontreranno Don Chisciotte che si è perso e sta cercando un castello! Don Chisciotte e la sua stravaganza sarà un divertimento per i bambini ma anche un opportunità per conoscere il Giardino e la sua storia, successivamente la storia di Santa Sabina, Sant’Alessio per finire alla Piazza dei Cavalieri di Malta, ove i bambini potranno osservare la cupola di San Pietro dal famoso “buco della serratura”.



Relatrice – Dama in difficoltà: Isabella Leone

Don Chisciotte: Simone Caredda

Testi: Luca Bray, Isabella Leone



Appuntamento: all’ingresso del Giardino degli Aranci, 15 minuti prima dell’inizio.

Adatto agli amici a quattro zampe!

Contributo visita: 8 euro.

Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino.



Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo (sul nostro sito) o date via e-mail con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo (sul nostro sito), e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.





Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: calipsodivertarte@gmail.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso