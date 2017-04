Le avventure del burattino senza fili al Teatro Trastevere

L' ass. culturale Teatro Pantegano presenta. Le avventure del burattino senza fili SABATO 8 APRILE ORE 17 La classica e splendida storia di Pinocchio di Collodi, rivisitata e allegramente interpretata, viene portata in scena dalla folle e divertente compagnia del Teatro Pantegano. Scritto nel 1881 a Firenze, Le Avventure di Pinocchio è il celeberrimo romanzo di Collodi, conosciuto da giovani e adulti di tutto il mondo, che narra le avventure di un burattino di legno che, in un lungo e tormentato percorso di maturazione, tra incontri bizzarri e grotteschi, riesce infine a diventare un bambino vero. Vi aspettiamo a Teatro. Le Avventure del Burattino senza fili dai 5 anni ai 10 anni. scritto e diretto da Teatro Pantegano cast Francesca Baragli Valentina Baragli Vania Lai Massimo De Giorgio INFO E PRENOTAZIONI Teatro Trastevere sabato h 17:00 costo 7 euro contatti: 06-5814004 via Jacopa de'Settesoli 3 00153 Roma oppure Ufficio Stampa Teatro Trastevere Vania Lai 3388940447 prom.trastevere@gmail.com