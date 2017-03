Le ascese celestiali dei gesuiti: il Gesù e Sant'Ignazio

Visita guidata ai più noti esempi della propaganda gesuita a Roma in epoca barocca: la Chiesa del Gesù e la Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Tra il XVI e il XVII secolo, la Compagnia del Gesù, l'ordine sacerdotale cattolico fondato da Ignazio di Loyola, fece costruire nuovi edifici ecclesiastici, veri e propri modelli del nuovo spirito riformistico della Chiesa di Roma. La Chiesa del Gesù fu la madre di tutte le chiese gesuite romane, a cui tutti i futuri cantieri religiosi avrebbero dovuto fare riferimento. Per la nuova basilica spesero tutta la loro bravura e ingegno i più importanti architetti dell'epoca, come il Vignola e Giacomo della Porta, e celebri artisti barocchi come il Baciccio (al secolo Giovan Battista Gaulli). A seguire fu costruita una seconda chiesa dedicata a Ignazio di Loyola e anche in questo caso vennero chiamati i più importanti nomi dell'architettura barocca, da Domenichino a Girolamo Rainaldi, fino ad Alessandro Algardi. Oltre alle meraviglie architettoniche di questi autori, si avrà modo di ammirare i primi veri e propri prodigi della pittura barocca sperimentati a Roma. Informazioni utili Appuntamento: ore 16 Piazza del Gesù (davanti alla chiesa) Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) Biglietto apertura Oratorio: 5€ Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair