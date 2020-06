Le anime di Roma: storie di fantasmi

Roma è una città con una storia millenaria e nel corso dei secoli è stata popolata da personaggi più o meno famosi che, ancora oggi, continuano ad animare le sue strade e le sue piazze sotto forma di anime inquiete.



Tra storia e leggenda vi accompagneremo in una insolita passeggiata che vi farà conoscere le vicende di queste anime, per lo più femminili, destinate a vagare in eterno nelle più scure e lugubri notti romane.



Il nostro palcoscenico saranno gli scorci e i luoghi più noti della città, a partire da piazza San Pietro dove incontreremo il fantasma insanguinato del grande Giulio Cesare; ci sposteremo a Castel Sant’Angelo, luogo simbolo del potere papale, dove si svolsero tante delle condanne eseguite da Mastro Titta, il boia più famoso della storia, e dove fu condannata a morte la giovane Beatrice Cenci.



Attraverseremo quindi il ponte per dirigerci verso piazza Navona, dove visse e dove ancora appare la terribile e odiata Donna Olimpia. Concluderemo il nostro tour al Pantheon, l’antico tempio romano trasformato in chiesa, legato a presenze demoniache.





Appuntamento h. 21.30 in piazza Pio XII n. 4 (al termine di via della Conciliazione, prima di entrare in piazza San Pietro, sulla destra). Durata: 2 ore circa.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico;

oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp).



Prenotazione obbligatoria. La visita verrà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043. I partecipanti sono invitati a portare con sé mascherine e gel igienizzante e a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.