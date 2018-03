In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Municipio Roma VII ha indetto per il secondo anno la manifestazione “Aquae Septimae” alla quale l’Associazione The Way to the Indies – Argillateatri parteciperà con Le Acque delle Camene, uno spettacolo-performance che intende legare assieme il tema dell’acqua, il luogo, la ritualità del mito e la contemporaneità della letteratura con la doverosa riflessione sulla necessità della salvaguardia di un bene comune indispensabile.

Le Acque delle Camene

Le Acque delle Camene nasce dal mito delle Ninfe Camene, la cui sacerdotessa Egeria fu la consigliera e ispiratrice del secondo Re di Roma, Numa Pompilio. Erano ninfe delle acque, della vita, della guarigione e della profezia e le loro ritualità si svolgevano sempre nei pressi di fonti, fiumi, laghi...

Nello spettacolo saranno i Genius Loci delle acque che si manifestano silenziosamente fra i resti degli antichi acquedotti. Ogni forma d’acqua ha il suo Genius Aquarum: appaiono all’improvviso, si ritraggono, scompaiono, riappaiono per scoprire i sentieri del dentro e del fuori, del sotto e del sopra, o quelli che portano alle acque sacre.

Fra richiami, azioni di movimento, suoni di campane e di cimbali, le Ninfe Camene accolgono il pubblico con le loro narrazioni, attorno si spande la musica dal vivo; i Genius Loci coinvolgono gli spettatori con oggetti evocativi, acque lustrali, parole che suscitano memorie collettive.

Saranno le poesie e i racconti d’acqua, che verranno declamati anche dal pubblico a dare modo a tutti di entrare in contatto con le antiche mitologie originarie del nostro territorio attraverso una forma di affabulazione tesa a far incontrare l’ordinario con lo straordinario, che propone un senso di appartenenza nuova, per non perdere mai il contatto con la natura e con la poesia.