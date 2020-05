Domenica 17 maggio, ore 22.30. Una mostra collettiva di artisti che hanno vissuto il lockdown a Roma e a New York proiettata sui palazzi delle due città.

Da un’idea di Laura Mega, un progetto a cura di Claudia Pecoraro

Mentre musei e gallerie sono costretti a mantenere le porte chiuse (il 18 maggio non tutti riusciranno a riaprire i battenti, come vorrebbe il piano del governo), l’arte, sveglia e vigile, si mostra nelle città. Il progetto LAZZARO mette in mostra l’arte che non dorme, l’arte che risveglia, l’arte che solleva, l’arte che non ha paura di mostrare la paura.

L’idea del progetto è nata dalla collaborazione tra Claudia Pecoraro, curatrice e ricercatrice con base a Roma, e Laura Mega, artista italiana da anni residente a New York che si è trovata a vivere la sua quarantena a Roma.



Per questo progetto, sono stati selezionati artisti internazionali con base a Roma e a New York, (15 per ogni città), e a ciascuno sono state chieste immagini di opere realizzate durante il lockdown, che saranno parte di una mostra collettiva proiettata simultaneamente, domenica 17 maggio alle 22.30, sui muri dei palazzi delle due città.



Tutti i possessori di un proiettore – persone, associazioni, enti o istituzioni pubbliche o private – sono invitati a rivolgere il proprio apparecchio fuori dalle proprie finestre e proiettare sui muri dei palazzi antistanti. L’ambizione è di pervadere strade abitate, piazze, cortili, giardini, monumenti… tutti gli spazi pubblici che in questi mesi sono stati costretti al silenzio. Per questo, i proiezionisti non saranno soltanto collaboratori essenziali per la realizzazione del progetto, ma coautori responsabili della diffusione capillare di arte in città.



Partner: Alice nella città #cinemadacasa

BIANCA AC

Lost&FoundStudio



Per informazioni e se volete proiettare anche voi la mostra LAZZARO_art doesn’t sleep, mandate la vostra adesione a lazzaro.artdoesntsleep@gmail.com