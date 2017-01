Lavinia Mancusi al Gino51

Torna Lavinia, voce eccelente, del panorama, Folk e Tradizione, ad esibirsi in questo piccolo locale nel cuore di Trastevere. Accompagnata dal suo gruppo SEMILLA che si compone del chitarrista Riccardo Medile e dal percussionista pluristrumentista Gabriele Gagliarini. Ascolteremo i brani del loro ultimo disco, sonorita' di tante culture, di differenti parti del pianeta, attraverso le sensibili corde e della bella voce di questo particolarissino Trio, qualche anteprima del loro prossimo disco, che sta per essere ultimato e poichè siamo a Trastevere, brani della tradizione romana. Una occasione unica per gli amanti della musica tradizionale, e della bella Lavinia