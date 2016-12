Lato B canta Battisti al Lanificio 159 - Radio Sonica e L2 Lanificio159 presentano LATO B canta Battisti. Leo Pari, Gianluca De Rubertis, Dario Ciffo e Lino Gitto si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come Ancora tu, Con il nastro rosa, e tantissimi altri classici di Battisti -Mogol degli anni ‘70.

Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo lungo più di 2 ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

LATO B CANTA BATTISTI

Sabato 6 Gennaio

Apertura porte 21.30| Live 22.15

Ridotto 5€ in lista Lanificio | Intero 7 € fuori lista.

Lista al link :http://www.lanificio.com/event/lato-b-canta-battisti/

E’ possibile iscriversi in lista riduzione fino alle h. 16.30 del 6 gennaio. NB l’iscrizione in lista NON garantisce l’ingresso in sala, consentito fino al raggiungimento del limite massimo di capienza. Il locale si riserva il diritto di selezione alla porta.

Lanificio159

Via di Pietralata, 159/A - Roma

info@lanificio.com | 06.41780081

www.lanificio.com/lanificio-159

