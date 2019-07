Latinvm 2019, il raduno Harley Davidson a Roma

Roma si prepara ad accogliere oltre 1.500 Harleysti provenienti da tutta Italia per un week-end nella città eterna: l’appuntamento è venerdì 5 e sabato 6 luglio con lo spettacolare Latinvm Regional Rally 2019, il Raduno Harley-Davidson® organizzato dai cinque Chapter ufficiali HOG, acronimo di “Harley Owners Group”, della regione Lazio. Si tratta dell'evento estivo italiano più atteso per tutti i fan della celebre casa di Milwaukee.

Il programma del Latinvm Ragional Rally 2019

Da non perdere nel pomeriggio di sabato 6 luglio la spettacolare parata nel centro di Roma che prevede una sfilata di oltre 1.000 Harley® in tour per le strade della Capitale che lasceranno in estasi cittadini e turisti di tutto il mondo. La festa continuerà anche sulle coste del litorale laziale, da Gaeta fino al Frusinate oltre che nelle colline del Viterbese, tra incantevoli paesaggi per arrivare fino ai famosi laghi della Zona.

Musica dal vivo, aperitivi al tramonto e tanto divertimento: il Latinvm 2019 darà vita ad una serie di fantastici spettacoli dal vivo che animeranno la nightlife romana. Merita una segnalazione l’evento di chiusura del Raduno che si terrà la sera di sabato 6 luglio nell’esclusiva spiaggia della “Rotonda”, presso lo stabilimento Shiling di Ostia. A due passi dalle principali attrazioni turistiche di Roma sarà possibile sorseggiare drink e ballare in riva al mare con musica dal vivo che inizierà a scaldare gli animi dei partecipanti al raduno già dal tardo pomeriggio.

L’evento è una delle tappe inserite nel calendario del road show H-D Freedom on Tour 2019 promosso da Harley-Davidson Italia e realizzato in collaborazione con le Concessionarie della rete ufficiale Harley® in Italia.

Un’occasione in più per vivere la Harley-Davidson Experience. Sabato 6, presso la Concessionaria Harley-Davidson Store Roma (Via Pontina, 583, Roma), tutti gli amanti delle due ruote avranno la possibilità di provare la gamma Softail, in attesa della rivoluzionaria LiveWire, la prima motocicletta elettrica in arrivo a settembre.

Consulta il programma completo sul sito https://www.latinvm.it/