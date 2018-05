Latin Experience: viaggio in America Latina e Caraibi

Latin Experience un evento siglato Latinos en Italia.

Il 7 e l’8 luglio, preparatevi per due giornate di vera FIESTA LATINA!

Latin Experience, vi permetterà di percorrere Latino America e i Caraibi a traverso la cultura, la danza, la musica, la gastronomia e l’arte.

Sarete introdotti nelle ancestrali tradizioni come quella della cerimonia dell’INTI RAYMI e conoscerete come i popoli dell’antico TAHUANTINSUYO ringraziavano alla PACHAMAMA per tutte le bontà donate.

A traverso la danza conoscerete le tradizioni, i costumi e le melodie dei diversi paesi del continente Latinoamericano e le sue Isole.

Sarano i veri ritmi latinoamericani e le melodie ancestrali che vi permetteranno di realizzare un viaggio per lungo e per largo dal Pacifico all’Atlantico, passando per le Ande, ma senza dimenticare le piccole ma molto ritmiche isole caraibiche.

Latinos en Italia, vi propone anche una serata di vero lusso all’interno del Ristorante Charlestton; potrete riservare il vostro posto per fare un percorso gastronomico a traverso le più famose pietanze gourmet del continente dei mille sapori.

Non perdetevi anche i diversi Workshop, l’opportunità di farvi fotografare con i costumi degli INCAS, le diverse mostre, le proposte di viaggio dei Tour Operator, i nostri gruppi di danza, e tante altre sorprese per grandi e piccoli.

Gallery