Last Minute al Teatro Auditorium Comunale Giulanco di S. Cesareo

L'associazione teatrale "Marionette senza fili", guidata e diretta da Claudio Tagliacozzo, ospita la compagnia romana de "Gli Squilibristi" che presenta "Last Minute", una brillante commedia con la regia di Micaela Sangermano, in scena presso il Teatro Auditorium Comunale Giulanco di S. Cesareo dal 07 al 09 aprile (venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 18). Siete pronti a partire con noi per la Thailandia? Allacciate le cinture, e godetevi il volo! Un viaggio che vi aiuterà a scoprire qualcosa in più sui vostri desideri, a capire cosa è veramente importante per voi oggi, nel presente, in modo divertente ma anche profondamente significativo. Sei personaggi con in mano un biglietto last minute, si trovano nello stesso villaggio turistico, ognuno con i propri credo, aspettative, progetti, frustrazioni. Così il palazzinaro cercherà nuovi spazi per le sue costruzioni, l'attivista politica penserà di dare il suo contributo per la salvezza del popolo tailandese, il macellaio troverà "giovani alternative" ad un matrimonio finito male, l'hostess melanconicamente innamorata dell'amore, forse lo troverà finalmente in un giovane comandante che non è mai diventato veramente adulto e infine una suora missionaria sopra le righe. Non hanno niente in comune. I rapporti tra loro sono superficiali e costretti dal luogo e dalla situazione. Eppure c'è qualcosa che li unisce e da cui nessuno di loro ha il potere di fuggire: il presente, il tempo, il luogo. Detta così potrebbe sembrare una cosa scontata…eppure non lo è affatto …. un finale a sorpresa che non vi lascerà certo indifferenti. Allora, accendiamo i motori Comandante? Una commedia brillante che assicurerà divertimento puro agli spettatori, una garanzia di spensieratezza e di risate tra gag, fraintendimenti e sorprese. Vi aspettiamo numerosi! PREZZI BIGLIETTI: INGRESSO INTERO € 12,00 INGRESSO RIDOTTO € 8,00 (under 20 e over 65) INFO E PRENOTAZIONI al 338.25.23.004 www.marionettesenzafili.it