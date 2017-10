Lasagna Festival arriva a Roma. L’amore per i piatti della tradizione e la voglia di sperimentare e mettersi in gioco unisce i 4 grandi chef impegnati nel Lasagna Festival: professionisti che vogliono accendere nuovamente i riflettori sull'Azienda Cucineria di via Libetta, 1 interpretando uno dei piatti più conosciuti e apprezzati della cucina emiliana ossia la Lasagna.

Domenica 8 ottobre ecco dunque il Lasagna Festival: al pubblico saranno proposte 16 gustose ricette: da quelle più tradizionale al ragù, alle immancabili vegetariane, fino a quelle più fantasiose con pesce, e persino dolci.

domenica 8 ottobre

Azienda Cucineria - via Libetta 1

Info Whatsapp 3921037824