Largo Argentina: l'area sacra e ingresso al Teatro

Particolare visita per conoscere la storia dell'area di Largo Argentina, dall'archeologia all'attività teatrale! Accompagnati da un archeologo, scopriremo il passato dell' Area Sacra di Largo Argentina (in esterna); conosceremo le divinità alle quali erano dedicati i templi e le vicende legate all'edificazione del più grande teatro della Roma antica, il Teatro di Pompeo, luogo, tra l'altro, dell'uccisione di Giulio Cesare… A seguire, guidati dagli attori dell'Accademia, entreremo nel Teatro Argentina. I bravissimi attori, interpretando di volta in volta importanti personaggi, scrittori e attori teatrali legati alla secolare storia del Teatro Argentina, ci guideranno in un suggestivo itinerario, a partire dal Foyer, attraverso la platea, i palchi e il palcoscenico… da non perdere! Informazioni utili Appuntamento: ore 10.45 sotto la torretta medievale situata all'incrocio tra via Florida e via di S. Nicola de' Cesarini - Largo Argentina Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: 6 € Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair