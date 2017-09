Largo ai fritti, l'evento per celebrare i fritti

Per la prima volta a Roma Largo ai Fritti l’evento dedicato alla celebrazione del fritto e noi stiamo già scaldando l’olio !



Domenica 15 Ottobre dalle 12:00 fino a tarda sera, nell’incantevole giardino di Largo Venue, nuovo locale nato da un progetto di riqualificazione urbana, si terrà la prima rassegna romana dedicata completamente ai fritti nazionali e internazionali.



Importanti realtà culinarie romane e non solo riscalderanno l’olio per cucinare le loro specialità e voi avrete a disposizione 12 ore per fare un viaggio gastronomico, tutto rigorosamente fritto, dal Nord fino al Sud Italia passando per Messico e Giappone!



Il giardino di Largo Venue, sarà inebriato dai profumi degli stand di cibo e le sedute dislocate in tutto il locale e negli spazi aperti vi permetteranno di degustare comodamente il fritto sinonimo di “felicità”.



I protagonisti di Largo ai Fritti:

La Gatta Mangiona

Cafè Merenda

La cucaracha

Pommidorò

La Bottega delle Olive Ascolane

Porta Maggio Bistrot

Mozao

Grecco Enjoy

Aromaticus

Pastificio Secondi



Oltre il cibo, spazio baby gestito da L’ora di libertà con letture e intrattenimento e un’animazione itinerante in giardino e nelle sale.

L’ingresso all’evento è gratuito, per pagare le consumazioni agli stand il pubblico dovrà recarsi presso le casse e acquistare i gettoni del valore di 1 euro. Le bevande nei bar dei locali si pagano in contanti.



