Lapislazzuli al Teatro Agorà 80

LAPISLAZZULI Teatro Agorà 80 dal 20 al 22 Gennaio 2017 ore 21.00 di Carlo Studer e Federica Gumina regia Carlo Studer con Maria Antonietta D'Erme e Carlo Studer Dal 20 e al 22 Gennaio al Teatro Agorà 80 sarà in scena "Lapislazzuli" commedia brillante in un atto unico di Carlo Studer e Federica Gumina Cosa lega due donne apparentemente opposte e con nulla in comune? Olga Kriolan: grande attrice del tempo che fu, legata ancora ad uno status perso, reinventatasi, per necessità, maestra di dizione in tarda età. Custodisce un segreto che ha radici nel suo cuore e nella sua arte... Mimosa Speranza: eccentrica napoletana verace. Coltiva, sin dalla giovinezza, velleità artistiche mai soddisfatte. Mancanza di talento? Mancanza di tenacia? O cosa? Sarà la fortuna, a giocare le sue carte... L'incontro fortuito tra l'aulica insegnante di dizione e l'equivoca allieva del sud, darà vita ad una commedia ricca di gags e colpi di scena, tra situazioni esilaranti e momenti noir, misteri da svelare, riflessioni agrodolci sullo scorrere del tempo, sull'identità, sull'arte, sull'amore, sulla vita. Il tutto sorretto da due personalità artistiche poliedriche che si destreggiano abilmente tra registri più intimi e amari e la commedia pura. Sarà una collana di lapislazzuli a tessere e disvelare la trama di questo bizzarro gioco delle parti in cui - a volte vittime, a volte carnefici - Olga e Mimosa si contenderanno l'ultima parola. Carlo Studer- Dopo aver frequentato la Scuola di Recitazione Teatro Azione, Carlo Studer recita in diverse compagnie, affrontando, tra gli altri, testi di Lorca, Williams, Machiavelli. Dal 2011 ha intrapreso un percorso autonomo di produzione, regia ed interpretazione dei propri spettacoli, portando in scena personali adattamenti di testi di Kane, Pirandello, De Filippo, Cocteau ed un testo inedito sul mito di Narciso del quale è autore, fino a una versione dark/rock di Amleto e a un personale rielaborazione del romanzo di Arthur Schnitzler "Morire". Nel 2015 ottiene una piccola parte nella serie televisiva di Paolo Sorrentino "The Young Pope". Con "Lapislazzuli", il suo secondo copione da autore, si cimenta per la prima volta nella commedia, rafforzando un sodalizio artistico già collaudato e saldo con Federica Gumina (qui coautrice del testo) e Maria Antonietta D'Erme, attrici in molte sue pièces. Maria Antonietta D'Erme- Dopo aver studiato tre anni alla scuola di teatro Teatro Azione, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, ha fatto parte della omonima compagnia all'epoca creata partecipando, nei quattro anni in cui ha operato, a tutte le sue produzioni artistiche. Successivamente ha sempre lavorato in teatro sotto la direzione artistica di Cristiano Censi, Isabella Del Bianco, Michele Francis, Silvio Romano, Mario Palmieri, Giorgia Lo Jacono, Giancarlo Fares, Kira Ialongo, Craig Peritz. Molti dei testi messi in scena sono di Pirandello, Becket, Ionesco, Cechov, Anouilh, Campanile. Negli ultimi tre anni ha lavorato con il regista Carlo Studer, recitando in spettacoli di Pirandello, De Filippo, Shakespeare. "Lapislazzuli" è la loro quinta collaborazione. In televisione ha partecipato, recitando in piccoli ruoli, a svariate fiction, tra cui "Un medico in famiglia". Ha praticato, anche come autrice, teatro politico e sociale anche su incarico della Provincia di Roma. _____________________________________________________________________________________ Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: Venerdì e Sabato ore 21.00- Domenica ore 17.30 Sala B: Tessera associativa: 2 euro Per info e agevolazioni biglietti: Tel: 06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com -Avviso ai Soci-