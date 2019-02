"Lanzarote. Luci e colori di un'isola magnetica" di Danda Ippolito

Opening Venerdì 1 Marzo ore 18:00



Dal 1 al 7 Marzo negli spazi espositivi Medina Roma mostra fotografica di Danda Ippolito dal titolo “Lanzarote. Luci e colori di un’isola magnetica”. L’esposizione si inserisce all’interno di MFR2019 -Mese della fotografia a Roma, un evento che ha lo scopo di mettere in comunicazione reciproca le varie realtà fotografiche che lavorano nel tessuto urbano e al di fuori di esso. MFR2019 ha l’obiettivo di creare una rete per sviluppare la cultura fotografica in Italia in coerenza con quanto accade negli altri paesi europei.



Danda classe 1997 è studentessa presso la facoltà di “Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana” presso l’Università “Campus Bio-Medico” di Roma. La grande passione per la Fotografia nasce nel 2013, durante un viaggio in Africa (Ghana), nel corso del quale scopre la sua predilezione per il ritratto.

La giovane fotografa tiene la sua prima personale presso gli spazi Medina Roma nel settembre 2018, in quest’occasione ha presentato il suo personale reportage di viaggio nei paesi Sud-Sahariani.

Danda ritorna con un nuovo progetto fotografico: “Lanzarote. Luci e colori di un’isola magnetica” mostrandoci attraverso il suo occhio la magia di luci e colori dell’isola di Lanzarote, un’isola che lei stessa definisce “magnetica”: “Magnetismo come attrazione che suscitano i colori di quest’isola. Magnetismo come magma, la materia che le ha dato origine. Magnetismo ed energia pura. Lanzarote. Un paesaggio profondamente segnato dalla mano dell’architetto César Manrique, nativo del luogo. Dal verde smeraldo al blu elettrico, dalla natura all’elettricità, scatti che raccontano una magia.”



Apertura al pubblico: 10:00-13:00 e 15:00-19:00