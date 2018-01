Laneve Live @Dissesto Musicale

Sabato 03 Febbraio Dissesto Musicale, RebelHub e Dischirotti

presentano:



► Laneve Live - presentazione dell'album Particolari!

► Opening act: Aurora Barbetta and more (in continuo aggiornamento)

► Pre Show: Dischirotti. La mostra + Claudia Simonetti esposizione



► Media Partner: Le Rane - Jolly Blu - Sei tutto l'indie di cui ho bisogno - dischirotti.



✔ Inizio mostra: 21:30

✔ Inizio live: 22:30



INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI 2018 - La registrazione può essere effettuata dal sito del Dissesto Musicale: http://www.dissestomusicale.it/



► LANEVE:

LANEVE è un progetto musicale nato per i vicoli di Roma dalle menti di Giovanni Bartolucci e Patrick Petrillo. Il nome proviene da una tematica ricorrente nelle canzoni: il freddo, l'inverno, LA NEVE. Particolari è il primo disco del duo, una raccolta di 9 brani in streaming su Spotify, in bilico fra il rap ed il cantautorato.



► Dischirotti:

Il progetto di Dischirotti nasce su Instagram e condivide giorno per giorno gli artwork delle copertine di dischi musicali più innovativi o più rilevanti nella storia della musica. Non è solo un modo di raccontare due passioni (la grafica e la musica), ma un cambio di paradigma rispetto al metodo classico di scoprire nuova musica. Una ricerca diversa, ampliata e semplificata attraverso l’utilizzo di più piattaforme social.