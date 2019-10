Landscapes 2.0 per il Bambino Gesù - Teatro Vascello

Il 5 novembre alle ore 21.00 sul palco del Teatro Vascello la musica incontra il sociale: l’associazione More Than Gospel, l’UOS di Neurochirurgia Oncologica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il Laboratorio di Chiara Onlus insieme per una serata di sensibilizzazione sull’Idrocefalo .



Landscapes 2.0 è un viaggio alla riscoperta di musiche, balli e idiomi che annodano tra loro le diverse culture intorno al Mediterraneo. Un attraversamento dei secoli tra canti arabi del periodo della Jahilliyya pre-islamica, canti carnascialeschi della Firenze medicea, danze tradizionali del sud Italia, musica sefardita, klezmer, canti popolari delle solfatare siciliane, fado, il tutto filtrato da sound e arrangiamenti della world music attuale.



Costo del biglietto € 25,00

Per info e prenotazioni:

Teatro Vascello – Via Giacinto Carini, 78 Roma (Zona Monteverde)

Telefono: 06 5881021 – 06 5898031

Acquisto ticket presso il botteghino del Teatro Vascello

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al costo aggiuntivo di 1 euro a biglietto.



Arrangiamenti, direzione, pianoforte e voce: Vincenzo De Filippo

Sul palco i musicisti di Marmediterra : Andrea Filippucci (chitarra), Stefano Napoli (contrabasso), Pasquale Lancuba (bajon), Giovanni Campanella (batteria), Luca Cipriano (clarinetto).



E per il flamenco:

Paolo Monaldi alle percussioni, Sergio Varcasia alla chitarra e i ballerini Francisca Berton, Eva Cioccoloni, Manfredi Gelmetti.



