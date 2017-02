Lancio di Palloncini contro il Cancro Infantile

In occasione della XV Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile, mercoledì 15 si terrà in tutta Italia il tradizionale lancio di palloncini bianchi, gesto che simboleggia il sostegno ai bambini che ogni giorno lottano contro i tumori. A Roma, anche l'associazione "IO, domani…" - onlus per la lotta contro i tumori infantili - ha organizzato il lancio di palloncini: l'appuntamento per tutti i cittadini è mercoledì 15 febbraio, alle ore 11, davanti l'ingresso del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I (ingresso da viale Regina Elena 324). All'evento saranno presenti i volontari dell'associazione, ma anche e soprattutto bambini, genitori, medici, infermieri e tutti i romani che vorranno dedicare qualche minuto della loro giornata al sostegno dei bimbi che stanno lottando contro il cancro. La partecipazione all'evento è totalmente gratuita e i palloncini bianchi vi saranno forniti dai volontari di "IO, domani…" mercoledì 15. Voi dovete solo preoccuparvi di presentarvi qualche minuto prima delle 11 all'ingresso del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I e di credere insieme ai bimbi nella lotta quotidiana contro il cancro infantile. -- La Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile (o International Childhood Cancer Day, ICCD) è stata ideata da Childhood Cancer International (CCI), rete mondiale di 183 associazioni locali e nazionali, guidate da genitori, provenienti da 93 paesi e 5 continenti, di cui FIAGOP è parte attiva. La onlus "IO, domani…" è federata di FIAGOP. Per FIAGOP, la Giornata è un'importante occasione per riaffermare l'impegno dei genitori italiani nella lotta contro i tumori infantili, nello sviluppo della cultura della prevenzione e della tutela dei diritti del bambino e dell'adolescente colpito da questa malattia. Fra le iniziative della XV Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile, FIAGOP ha promosso il lancio di palloncini bianchi in tutta Italia per mercoledì 15 febbraio, chiedendo alle associazioni federate di organizzarlo nelle loro consuete location di attività. Nel caso di "IO, domani…" l'appuntamento è per mercoledì 15 febbraio, alle ore 11, davanti l'ingresso del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I (ingresso da viale Regina Elena 324). Vi aspettiamo per lanciare i palloncini bianchi e sostenere così tutti i bambini nella loro quotidiana lotta contro il cancro. INFORMAZIONI: Per informazioni: alti@iodomani.it - tel. 06 44360073 Segreteria FIAGOP Onlus Valeria Casadio - info@fiagop.it - tel. 329 652 4346