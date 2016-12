Lamps#2, Vasco Bolasco in concerto al Circolo Coda di Gallo

La musica di Vasco Bolasco sarà protagonista questa sera al Circolo Coda di Gallo di Roma, in Via del Pellegrino, 13. L'artista romano, filosofo, musicista, compositore e cantautore, presenterà le ultime canzoni del suo repertorio tra cui spiccano "Hey" , "I put a spell on you" e l'ultima "Learn to fly". Cresciuto nell'ambiente dell'arte contemporanea, inventore dello Swing Filosofico, Vasco Bolasco si esprime attraverso la musica e con le note del pianoforte. Con il progetto "Lamps", una serie di manifestazioni musicali, il giovane cantautore intende promuovere e comunicare il significato del Pianoforte Intuitivo, "un atteggiamento che comincia con la musica, dall'ascolto, e si esprime attraverso i colori. Musicali, pittorici, comportamentali. Comincia dalla volontà di ordinare i suoni che ci circondano. È una disposizione alla Libertà. Il Pianoforte Intuitivo è una possibilità di prendere in mano la propria vita e disegnarla come desidereremmo". Appuntamento a questa sera con il pianoforte di Vasco Bolasco, in un contesto anni '20, a rievocare l'inizio dell'emancipazione femminile, la grinta futurista e la nascita del cinema sonoro.