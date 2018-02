Laltra alla Sala dei Cento Passi

Sabato 24 Febbraio ore 21

Laltra di Franca De Angelis (con il cortometraggio “Senza Parole” ha rappresentato l’Italia agli Oscar nel 1997 e ha ricevuto il David di Donatello) con Anna Cianca: Debutto Nazionale.



Tragicommedia di una donna che ha fin troppe voci nella sua testa. Maria Giovanna è una donna dalla vita apparentemente realizzata e felice. La mattina di un giorno apparentemente felice come tanti altri, però, ascolta alla radio una notizia che la turba inspiegabilmente. Una donna di nome Maria, della sua stessa età e dalla vita, anche lei, apparentemente felice, è stata uccisa dal marito. La giornata di Maria Giovanna procede come una qualsiasi giornata felice. Ma l’angoscia che quella notizia le ha procurato non si dilegua. LALTRA è l’altra donna, quella che Maria Giovanna pensa di non essere, quella così fragile o ingenua o sfortunata da soccombere per mano di un uomo che ama. Ma è davvero altro da lei? E la sua vita è davvero felice? In un periodo in cui il femminicidio e l’abuso sembrano tristemente all’ordine del giorno, si cerca di riflettere nel monologo LALTRA sulle piccole violenze di genere quotidiane, quelle che si dànno per scontate e che si tende a liquidare come piccolezze, ma che ancora oggi fanno della donna una, spesso inconsapevole, cittadina di serie B.



Di Franca de Angelis

Con Anna Cianca



Direzione Artisca Alessia Sorbello

CON IL SOSTEGNO DELLA Pro Loco Castelnuovo di Porto





Per Info e Prenotazioni: 329.2922974