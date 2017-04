Lago libera tutt@: ritorno al Lago che combatte

"Lago libera tutt@ - Due "Sulle Rime del Lago - Ritorno al lago che combatte" - questo il titolo dell'evento in programma domenica 23 aprile al Lago della Snia.

"Mancano pochi giorni per il ritorno al Lago che combatte e ottenere la firma da parte del Presidente della Regione Lazio sul riconoscimento dell'intera area dell'Ex Snia come monumento naturale" - fanno sapere gli organizzatori promuovendo una domenica dal programma ricco e interessante.

Si parte alle ore 11 con la visita al Monumento Naturale, spettacoli di strada, giochi e attività per bambin*

Alle ore 13 Pic Nic - 3 Punti Ristoro

Alle ore Concerto - 15 Gruppi e artisti

Non mancheranno voci dalle battaglie, per l'ambiente e la salute, per l'autogestione, per gli spazi pubblici e comuni