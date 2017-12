Lady Oscar in scena al Nuovo Teatro Orione

Marco Spatuzzi e Andrea Palotto, autori di alcuni tra i più apprezzati e applauditi spettacoli teatrali delle ultime stagioni, ritornano a Roma sul palco del Nuovo Teatro Orione dando vita al Mindie, la rassegna pensata con l’obiettivo di presentare al pubblico i migliori spettacoli indipendenti di teatro musicale sul territorio nazionale. A partire dal 29 Dicembre e per tutto il mese di gennaio si alterneranno, infatti, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Orione sei spettacoli innovativi e coraggiosi, sia per i temi trattati che per il linguaggio utilizzato.

Lady Oscar, Boom, Disincantate, Ti amo sei perfetto ora cambia, Processo a Pinocchio, Next to normal: questi i titoli da loro selezionati per questa prima tappa romana, alcuni dei quali da febbraio varcheranno i confini capitolini per portare il Mindie in altre città italiane a partire da Firenze.



Il primo spettacolo ad aprire la rassegna è LADY OSCAR François Versailles Rock Drama in scena il 29, 30 e 31 DICEMBRE 2017.

Andrea Palotto ripropone al pubblico la versione musical di uno dei cartoni animati più amati degli ultimi quarant’anni. Portato in scena per la prima volta nel 2009 su licenza ufficiale di Riyoko Ikeda, autrice originale, e diventato uno dei successi più clamorosi della stagione, Lady Oscar è un Rock Drama interamente italiano, coraggioso e coinvolgente. E' la storia di una giovane nobile allevata come un uomo da un rigido e austero generale francese che riuscirà a farla nominare, ancora giovanissima, capo delle guardie reali. Sullo sfondo di una Versailles condannata dalle vanità del suo splendore, la vita di Oscar è una storia tormentata, costantemente in bilico tra il senso del dovere e i primi istinti di donna che si confrontano con gli amori, gli scandali e i giochi politici che disegnano una Francia sull’orlo del baratro: la rivoluzione è alle porte e il potere del re sta per dissolversi nel sangue e nella rivolta. Il 14 luglio 1789 sta per sorgere sulla Bastiglia e Oscar impugna un’ultima volta la sua spada, ma stavolta a difesa della libertà di un popolo nel quale riconosce il suo amore, nel quale riconosce se stessa.

Andrea Palotto ricostruisce e reinterpreta la storia dell'eroina francese, riuscendo a cogliere abilmente i punti essenziali dei fatti storici e dei caratteri peculiari dei protagonisti. I temi sociali trattati come i giochi di potere, la disuguaglianza, la povertà, la voglia di riscatto di un popolo oppresso diventano i veri protagonisti della vicenda. Focale per la narrazione diventa la scelta di raccontare il punto di vista del popolo attraverso le parole de “L’Ami du Peuple” il giornale satirico di Marat (qui immaginato come un teatro di burattini) che con le sue invettive ironizzava su una nobiltà disinteressata e colpevole.



