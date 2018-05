LADY B., LET IT BE!

1 giugno | SALA B h 20:45 (20’)

di Collettivo B_sides Us

Lady B., Let it be! vuole essere un inno all’umanità attraverso la vita di un singolo, un’anziana clochard, compiendo un viaggio nel buio, durante il quale accettare ciò che accade si rivela l’unica via praticabile per arrivare alla luce.