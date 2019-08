Laddove tutto ebbe inizio, visita guidata

Con una passeggiata nei luoghi frequentatissimi dal frettoloso traffico cittadino e in vicoli solitari, si parlerà della fondazione di Roma, le nostre origini, le origini del mondo. Gli occhi dei Romani, presi dalla quotidianità, spesso non correlano i luoghi percorsi quotidianamente al glorioso passato della nostra città. La storia, la religione, il diritto e la poesia….sì, non mancherà la poesia per entrare nel cuore del nostro passato, del passato del mondo!



Appuntamento Piazza Bocca della Verità, fontana ore 20.45

Barriere architettoniche parziali

Adatta agli amici a 4 zampe

Contributo visita: € 10,00; convenzionati € 9,00; studenti € 8,00; minori gratis, se accompagnati; repliche gratuite per chi viene accompagnato da un pagante



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2018/04/03/nei-luoghi-della-fondazione/