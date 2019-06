Lacrime [Iliade] spettacolo teatrale

Questo spettacolo è il quarto studio del progetto “ILIADE, cinque possibili percorsi attraverso il poema omerico” che nasce da un desiderio: quello di tornare alla parola antica, dopo aver affrontato – come laboratorio teatrale - molta drammaturgia contemporanea. Una montagna da scalare "Iliade", un corpus di 24 canti che contiene in sé il principio di molte storie a venire, e che

ancora si offre ai nostri occhi in tutta la sua potente bellezza.



“Quando i Greci dovevano appellarsi a un'autorità ultima – scrive Roberto Calasso - non citavano testi sacri, ma Omero. Sull'Iliade si fondava la Grecia”. E molti di quegli archetipi non solo epici, eroici o letterari, ma anche e forse più strettamente antropologici, sembrano essere arrivati intatti fino a noi.

L’Iliade ci parla, e ci parla ancora. Ci parla attraverso una parola che è la guerra, dei vincitori e dei vinti, che è dare un senso alla vita e alla morte, che è la vergogna di perdere il proprio status e quindi la propria identità di fronte agli altri, che è permettersi di piangere, che è spostare altrove, al di fuori di sé quell’inconoscibile e oscura parte che non si riesce a illuminare se non attraverso l’intervento di un dio, che come altro da sé, agisce. Iliade sono le sospensioni, la pietas in battaglia, le lacrime degli eroi che come uomini piangono, l’identità come processo di crescita, la necessità di traghettare la finitezza dell’uomo all’interno della vita stessa, andando incontro alla morte per essere ricordati nella parola degli altri. Iliade sono le immagini potenti. L’aristeia in battaglia, il corpo di Ettore trascinato da Achille, la Gorgone sullo scudo di Agamennone.



Iliade è il poema della guerra, la prima grande epica a riguardo che l’occidente conosca. E insieme è anche un’opera attraversata da molteplici sospensioni, ampie zone di respiro in cui la guerra – eroica, potente - lascia spazio a un racconto più intimo. E’ su queste sospensioni che si sofferma il nostro quarto studio LACRIME. Su quel respiro apparentemente in minore che svela la profonda umanità che attraversa il testo, nelle parole degli eroi cui sono ancora concesse lacrime, tra le pieghe dei racconti di chi quella guerra la subisce, e dall’alto delle porte di Troia può solo assistervi, muta, nel pianto.



"Ma intanto, lontani dalla battaglia, i cavalli di Achille piangevano, dopo che videro il loro auriga cadere, colpito da Ettore; più volte Automedonte, il forte figlio di Diore, li sfiorava con l’agile frusta, e ora li blandiva, ora li minacciava: ma verso le navi, al vasto Ellesponto, non volevano più ritornare, e neppure in battaglia insieme agli Achei; come immobile stele sulla tomba di un uomo morto, o di una donna, così stavano, immobili, con il loro carro bellissimo, le teste sfioravano il suolo; rimpiangevano il loro auriga e dagli occhi cadevano a terra, brucianti, le lacrime; si insozzava la folta criniera che, sfuggendo al collare, ricadeva sul giogo dall’una e dall’altra parte"

[17, 426-440, Omero, Iliade, a cura di M.G. Ciani]

Drammaturgia e regia Alessia Oteri

Assistente alla regia Francesca Consiglio

